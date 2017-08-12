Стало известно имя актёра, что сыграет нового Терминатора

22 ноября в 2019 году выйдет в прокат перезапуск фильма «Терминатор», режиссёром которого был Тим Миллер.

Стало известно, что роль нового киберга из будущего отдали Гэбриэлю Луне, который уже знаком зрителям по своей нашумевшей роли Призрачного Гонщика из сериала «Агенты Щ.И.Т.». Об этом сообщило сообщество Deadline. Так же уже известно о том, кто исполнит другие ключевые роли в фильме. Прозвучали имена Натальи Рейес и Диего Бонеты.

Детали сюжета фильма держатся в строжайшем секрете, так что каким образом будет задействован в проекте Арнольд Шварценеггер, который сыграл Терминатора в предыдущих фильмах пока не известно. Однако ожидается, что актер будет напрямую связан с сюжетом фильма «Терминатор 2: Судный день», то есть проигнорирует все следующие серии.

К съемкам фильма режиссёр Тим Миллер планирует приступить летом 2018-го. В прокат фильм выйдет осенью 2019 года, так как студия Paramount приняла решение перенести премьеру этого фильма и изменила прокатный график. Изначально же премьеру планировали представить летом 2019-го.