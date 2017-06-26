Эвелина Блёданс вдохновляется фильмами об особенных детях

Актриса Эвелина Блёданс рассказала, как фильмы помогают ей находить силы каждый день. Этим способом она рекомендует пользоваться всем.

Эвелина Блёданс поделилась своими впечатлениями от фильма «Чудо». Это картина о человеке со сложной судьбой, которая показывает, насколько велики и действенны желания и действия человека. Историю актриса сравнила со своей жизнью. Напомним, что Блёданс – мама ребёнка с синдромом Дауна. «Ты родился, чтоб быть не таким как все!» - именно такой девиз фильма, который идеально описывает младшего сына актрисы.

«Этот фильм даёт нам невероятный стимул и мотивацию наших возможностей сделать этот мир лучше, и начать надо конечно с себя. Обязательно посмотрите этот фильм всей семьёй! Дети подчас бывают так жестоки», - пишет Эвелина Блёданс. Упомянутая жестокость детей заставила поклонников волноваться за судьбу сына женщины. Они предполагают, что мальчику пришлось встретиться с этой проблемой самому и просят актрису быть более внимательной к окружению её ребёнка.