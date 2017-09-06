Актриса Екатерина Климова водит свою 2-летнюю дочь на уроки по музыкальному развитию

Актриса Екатерина Климова рассказала, как она воспитывает свою 2-летнюю дочь, которую она родила от Гелы Месхи. По словам актрисы, которая является матерью 4 детей, ее младшая дочь интересуется уроками и ей нравится музыкальное развитие.

Екатерина Климова признается, что порой ей трудно успевать заниматься всеми своими 4 детьми. Однако, она старается уделять каждому время и заниматься развитием всех своих наследников. Младшая дочь, 2-летняя Белла, уже посещает уроки музыкального развития. По словам Климовой, она не навязывала своего мнения и прислушалась к тому, что нравится малышке. Актриса уверяет, что маленькая дочь уже проявляет интерес к музыке и ей нравится ходить на такие занятия.

Климова уверенна, что в воспитании маленького ребенка стоит придерживаться определенных принципов. Актриса хочет, чтобы ее дочь выросла, а уже потом она станет для нее другом. По мнению Климовой, дети часто могут манипулировать своими родителями, используя для этого успехи в учебе или хорошее поведение.

Актриса намерена воспитать всех своих детей «людьми», а уже потом она хочет с ними «дружить». Также она не заставляет старших детей присматривать за младшими, но от мелких обязанностей по дому она не отказывается.