Поклонники подозревают Тину Канделаки во лжи о своём «здоровом питании»

Тина Канделаки продолжает развивать тему правильного питания на своей странице в социальной сети. Известная вегетарианка может оказаться мясоедом, как считают некоторые фанаты.





Последний пост звезды освещает тему употребления мяса. Тина Канделаки уже неоднократно повторяла, что не употребляет мясо и только изредка позволяет себе рыбу. Так и в этом посте она напоминает, что организм расходует много сил на переваривание мясной продукции, а сама она редко тратит лишнюю энергию.





В этих фразах и постоянных разговорах о здоровом питании и пище для спортсменов некоторые фанаты рассмотрели намёк на то, что телеведущая продолжает употреблять мясо. Но только когда её организму это необходимо. В комментариях они стали задавать ей вопросы о том, сколько она уже «держится» и как, являясь спортивно активной женщиной, в своём возрасте восполняет баланс без употребления мяса. Тина Канделаки предпочла не реагировать на сообщения.