«Дом-2»: Юлия Ефременкова получила от Сергея Кучерова предложение руки и сердца

Звезда телестройки «Дом-2» Юлия Ефременкова услышала от своего избранника Сергея Кучерова слова, которые мечтает услышать почти каждая девушка, ей предложили руку и сердце. Ради возлюбленной Кучеров прилетел на Сейшелы, Ефременкова сказала ему: «Да».

Как сообщается, Сергей Кучеров прилетел на Сейшелы к своей возлюбленной Юлии Ефременковой. Мужчина создал романтические условия и предложил своей избраннице стать его женой. Ефременкова признается, что она счастлива и на предложение сразу же, без раздумий, ответила согласием.

В своем Instagram она рассказала о счастливом моменте своей жизни и назвала все случившееся «сказкой». По словам Ефременковой, она благодарна своему возлюбленному за его поступок и отмечает, что когда мужчина хочет что-то сделать – он это делает.

Также Ефременкова отметила, что со своим возлюбленным она познакомилась на проекте «Дом-2», звезда телестройки благодарна шоу и его съемочной группе. По словам Ефременковой, на «Дом-2» сбываются мечты. Девушка несказанно счастлива и рада, что станет женой Кучерова. Пользователи поздравили ее с радостным событием и желают ей и ее семье любви.