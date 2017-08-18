Юлия Такшина объявила о воссоединении с мужем

Юлия Такшина и Григорий Антипенко, которые стали звёздами телесериала «Не родись красивой», возможно скоро снова будут вместе.

Как известно, влюблённость советских актеров Юлии Такшиной и Григория Антипенко возникла на съемках российского телесериала «Не родись красивой», где они познакомились и играли одни из главных ролей. Вскоре после этого они поженились и прожили 6 лет в браке. Однако спустя это долгое время, пара распалась. У экс-супругов есть двое детей, Иван и Федор.

Фанаты актеров даже не надеялись, что Юлия и Григорий когда-нибудь будут снова вместе. После разрыва между двумя актерами существовало огромное напряжение. Однако на днях Юлия Такшина объявила, что её семья снова вместе.

По словам актрисы, это напряжение между ней и Григорием Антипенко, о котором говорили фанаты, и правда существовало, но оно уже прошло и теперь Юлия искренне переживает за бывшего мужа и желает ему только счастья. Юлия Такшина призналась в том, что хоть до совместной жизни дело пока что не дошло, отношения с Григорием Антипенко продолжают развиваться, не смотря на развод.