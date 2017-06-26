Приёмный сын Газманова возмутил пользователей Instagrama

Приемный сын Олега Газманова Филипп разозлил фолловеров в Instagram своими фотографиями. Публика в интернете возмущается из-за того, что, по их мнению, Филипп Газманов только и делает, что тратит родительские деньги.

20-тилетнего парня называют ярким представителем «золотой молодежи». Филипп учится в Лондоне, имеет свою квартиру в Москве, в которой останавливается, когда приезжает навестить родных, ездит на дорогих машинах и сотрудничает с петербургским фотографом Александром Мавриным и агентством Mavrin Models.

Филипп Газманов решил не идти по стопам своего приемного отца, хоть в детстве он и был связан с музыкой, участвуя в ансамбле «Непоседы». Его всегда больше интересовал спорт. Из-за чего он легко смог найти себя в модельном бизнесе.

А также парень активно ведет страницу в Instagram, в которой выкладывает снимки своего накачанного тела, фотографии с отдыха, семейные фото, а ещё часто позирует за рулем дорогих машин, в ресторанах или частных самолетах.

Пользователей Instagram начал раздражать подобный образ жизни. В комментариях к фотографиям Филиппа можно найти множество отзывов от возмущенных фолловеров. Многие из них считают, что сам Филипп ничего в жизни не добился и только и делает, что тратит родительские деньги.