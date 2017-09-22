Энергичная Юлия Высоцкая поделилась секретом идеального утра

Ведущая кулинарной программы «Едим дома» поделилась с подписчиками секретом, как сделать своё утро добрым. А также рассказала о своём начале дня.





Юлия Высоцкая обладает одним редким качеством, за которое её полюбило большинство её поклонников. Женщина никогда не появляется перед зрителем грустной или усталой. Её энергия и идеальный внешний вид улучшили не одно утро и за это ей также благодарны. Но чтобы утро и начиналось отлично, Юлия поделилась набором особенных правил.





По мнению Высоцкой, чтобы вставать с постели было легко, нужно: «поставить любимую музыку погромче, получить кофе в постель, обманом затащить себя под ледяной душ и написать план великих дел на выходные». Но поклонники не разделили её энтузиазм, поскольку половина из этих правил неосуществима в рамках «земных» реалий. Сама телеведущая создаёт своё настроение при помощи кухни, куда первым дело отправляется утром.