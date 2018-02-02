«Моя малышка»: Кирилл Терешин признался в любви к Ольге Бузовой

Кирилл Терешин, прославившийся в Сети как «руки-базуки», признался в любви к Ольге Бузовой и поцеловал ее портрет. По словам обладателя «рук-базук», он больше не любит Ляйсан Утяшеву, а его новым «объектом любви» стала певица и звезда шоу «Дом-2».

В своем Instagram-аккаунте Кирилл Терешин разместил ролик, на котором он целует книгу Ольги Бузовой «Цена счастья». На обложке изображена сама певица и «руки-базуки» поцеловал снимок звезды «Дом-2». Бузову Терешин назвал «малышкой», а в описании он указал, что «разлюбил» жену Павла Воли Ляйсан Утяшеву и «полюбил» Ольгу Бузову.

По мнению пользователей, «руки-базуки» пытается «пиариться» за счет знаменитостей и каждый раз придумывает новый повод для хайпа. Комментаторы открыто делятся своими сомнениями на счет умственных способностей и психического здоровья Терешина, утверждая, что он не совсем «адекватен».

Многие не стесняются в выражениях и оскорбляют «руки-базуки» за его выходки. Другие же отметили, что пока его будут оскорблять, его популярность не угаснет, а он, уверенны некоторые пользователи, готов стать «посмешищем» ради славы.