Дочь Серова сбежала в Италию после скандала вокруг отца и внебрачных детей

Мишель Серова, дочь музыканта Алексея Серова, вокруг которого разгорелся скандал из-за внебрачных детей, покинула Россию и отправилась в Италию. По данным из СМИ, дочь Серова устала от интриг и громких скандалов, поэтому она решила отдохнуть в Риме.

Дочь музыканта Серова после развода своих родителей осталась жить с отцом. Она приняла участие в нескольких программах, во время которых на обсуждение была поднята тема внебрачных детей Серова. Согласно полученным во время эфиров материалам, у музыканта есть две внебрачные дочери. Одну из них Серов признавать отказывается.

Как известно, Алексею Серову приписывают славу «Казановы», который побывал в постели с немалым количеством женщины. Дочь музыканта, по-видимому, устала от всех разбирательств и решила отдохнуть от всех событий в Италии.

В своем Instagram-аккаунте она делится снимками с отдыха и утверждает, что время в Риме стало для нее «незабываемым». По словам Мишель Серовой, она и ее друзья за три дня пешком прошли порядка 30 километров. Дочь Серова счастлива на отдыхе и, как утверждают СМИ, наконец-то отдыхает от всех скандалов вокруг ее отца.