Алёна Водонаева опубликовала фотографию в подвенечном платье

Телеведущая опубликовала своё изображение в свадебном платье. Некоторые поклонники сильно возмутились.

Знаменитость опубликовала фотографию, которая станет обложкой свадебного журнала. На фотографии Алёна Водонаева одета в шикарное белое свадебное платье, которое подчеркивает красивые ключицы и пышный бюст телеведущей. Волосы Алёны уложены в стильную прическу, которую дополняет золотистая корона в стиле Статуи свободы в США.

Некоторые поклонники Водонаевой были разочарованы публикацией. В комментариях они написали, что фото их не впечатляет, а сама телеведущая выглядит на 60 лет. Однако остальные фанаты засыпали кумира комплиментами и назвали «королевой». Также один из подписчиков отметил, что новая фотография является одной из самых приличных в аккаунте Алёны Водонаевой.