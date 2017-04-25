Поклонники Анны Хилькевич раскритиковали звезду за рекламу шампуня

Российская актриса Анна Хилькевич решила рассказать поклонникам о мнении своего стилиста, а также о шампуне, который стал для неё открытием. Подписчики звезды возмутились рекламе и задались вопросом о том, почему появилась подобная публикация.

На своей странице в Instagram Анна рассказала, что она и её стилист считают растительные масла очень полезными и действенными. Она решила прорекламировать шампунь известной марки и его новую серию, которая должна обеспечивать максимальный уход за волосами. «Он отлично справляется с увлажнением кожи головы и волос и заменяет мне полноценный косметический уход», - поделилась своим мнением Хилькевич.

Однако поклонникам реклама показалась странной и акцентированной только на попытку заработать на своих подписчиках. Они начали рассказывать о вредных веществах, входящих в состав шампуня, и о том, что он может причинять вред волосам, а не заботиться о них. Фанаты предположили, что Хилькевич просто не хватает денег, а пользоваться этим шампунем она никогда не станет.