В интервью о новой песне Шурыгина рассказала о создании собственной криптовалюты и планах "уничтожить" Бузову

13 апреля в Сети появилась новая песня скандально известной Дианы Шурыгиной в дуэте с Сашей Актом. Они рассказали, что планируют отбить аудиторию у известной певицы Ольги Бузовой. В интервью для одного из Youtube-каналов Диана и Саша поделились творческими планами, а также идеей создания собственной криптовалюты.

Дуэт сформировался после свадьбы Шурыгиной, которая стала популярна благодаря шумихе вокруг изнасилования и выпускам телепередачи «Пусть говорят». Именно на праздновании, посвященном бракосочетанию, Саша предложил Диане записать совместную песню.

В своём интервью дуэт заявил, что Ольга Бузова устарела для современного шоу-бизнеса, и ей пора уйти на покой. Они рассказали о желании кардинально всё изменить и занять лидирующие позиции. Стало известно о планах Дианы создать свою собственную криптовалюту «дикоин» в ответ «бузкоинам», которые будут выпускаться Бузовой.

Следующей песней в творчестве Дианы стоит ожидать композицию о ненавистниках девушки, которые, как сказала Шурыгина, её совершенно не волнуют.