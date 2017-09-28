Преждевременные роды Кардашьян из-за измены бойфренда

Одной из самых обсуждаемых новостей последних дней стали многочисленные доказательства об изменах бойфренда Хлои Кардашьян - Тристана Томпсона. Опубликованые в Сети материалы свидетельствуют, что накануне баскетболиста видели в компании модели Лани Блэр.

Тристан Томпсон - баскетболист, играющий в команде Cleveland Cavaliers. Отношения с ним у Хлои завязались полтора года назад. У пары все было хорошо, пока журналисты не начали буквально следить за каждым шагом популярных интернет-звезд. Таким образом, выяснилось, что Томпсон изменяет своей беременной девушке. Среди доказательств были опубликованные в сети фото и видео, где видно как парень проводит время в компании стриптизерши Лэни Блэйр. А на прошлой неделе некая Стефани рассказала журналистам, что ждет ребенка, отцом которго может оказатся баскетболист.

Теперь, поскольку скандал разразился за пару дней до родов, распространилось мнение, что Хлои родила раньше времени именно из-за шока от новости о неверности бойфренда.

Несмотря на тяжелые психологические испытания, все прошло хорошо. Хлои осталась довольной и профессионализмом врачей, и командой поддержки в лице сестер Ким, Кортни и мамы Крис.