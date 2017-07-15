Ольга Бузова опубликовала откровенное черно-белое фото

Российская певица Ольга Бузова порадовала своих поклонников откровенным черно-белым фото. Эротичный образ звезды вызвал восторг у её фанатов.

«Одиноким птицам не нужен нимб», - с таким текстом появилась откровенная фотография Бузовой на её странице в Instagram. На снимке Ольга одета только в нижнее белье, а на ногах у неё высокие сапоги. Девушка облокачивается на кресло, повернувшись к фотографу полубоком, представляя прекрасную возможность поклонникам рассмотреть её спину. Неизвестно, какого цвета бельё звезды, так как снимок представлен в черно-белых оттенках.

Поклонники встретили публикацию с восторгом, назвав Бузову восхитительной и сексуальной. Многие стали просить делать такие фотографии чаще, давая фанатам возможность насладиться снимками. Другим показалось, что фото скорей развратное, чем откровенное. Их возмущает попытка звезд привлекать к себе внимание своим телом, а не благородными делами. Текст публикации также стал объектом для критики, в комментариях стали напоминать о том, что ни одной из птиц не нужен нимб.