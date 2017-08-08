Бритни Спирс заслужила главную ЛГБТ-премию GLAAD Media Awards

Известная поп-певица заслужила главную награду за вклад в ЛГБТ-движение по версии организации GLAAD Media Awards. 29 церемония награждения прошла накануне в Лос-Анджелесе, США.

GLAAD Media Awards вручают медийным лицам и проектам, которые положительно повлияли на равенство прав для всех людей и толерантное освещение в СМИ вопросов, касающихся сексуальных меньшинств. В этом году организаторы отметили своей наградой деятельность культовой в 2000-х исполнительницы Бритни Спирс. 36-летняя знаменитость поразила гостей мероприятия своим серебристым нарядом. Крупный вырез короткого полупрозрачного платья приоткрывал грудь, а другие - обнажали нижнюю часть ребер. Видимо, откровенность дизайна должна была продемонстрировать прекрасную физическую форму Бритни Спирс.

В 2018-м GLAAD Media Awards отметила также 12 других лауреатов. Среди прочих, премии получили такие произведения искусства: телешоу "Это мы", кинокартина "Фантастическая женщина", а также графический роман "Черная пантера: Мир Ваканды".