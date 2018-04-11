Галустян получил от Лепса дорогой подарок с черепами

Артист Михаил Галустян получил от исполнителя Григория Лепса дорогостоящий браслет в виде черепов. Презентом от звездного земляка юморист похвастался на своей странице в Instagram.

В описании автор поблагодарил "брата Гришу" за драгоценность. На видео Михаил Галустян демонстрирует сам браслет, который выглядит как связка серебристых черепов с алыми камнями в глазницах. Концы срепляет небольшая пластина с круглым камнем побольше. Счастливый обладатель отметил, что ему нравятся черепа в целом, и как подарок смотрится на его запястье. Поклонники выяснили, что такое украшение в Ювелирном доме Григория Лепса продается за 349 800 рублей.

Подписчики юмориста в социальной сети сразу же вспомнили значения черепа, как символа. По одной версии, он воплощает в себе долголетие, а по другой - смерть. Один из фанатов призвал Михаила Галустяна не носить на себе такой символ, если тот считает себя верующим человеком. Нашлись комментаторы, которые оставили юмористические посты. По их словам, браслет может утащить "армянская сорока". А ещё Михаилу Галустяну посоветовали заменить им ремень ГРМ в автомобиле, в случае поломки.



