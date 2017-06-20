Данила Козловский после скандала раскрыл правду о своей ориентации

После того, как Данила Козловский опрометчиво оскорбил Россию и соотечественников, он находится под пристальным вниманием общественности. В последнее время про него так и быть ходят слухи о том, что он предпочитает мужчин, а некоторые даже называют имена людей, которые, по их мнению, являются любовниками актёра. В основном это имена артистов и певцов, которые в данный момент находятся у всех на слуху.

На днях актер озвучил свое отношения к гомосексуализму и заверил общественность, что сам он предпочитает женщин. Однако при этом Данила считает, что кинокартины об однополых отношениях должны появляться на экранах. Он объяснил это тем, что такие фильмы ничем не могут навредить.

Козловский уверен в том, что сексуальная ориентация должна волновать современное общество меньше всего, потому что, по его мнению, это совершенно не важно. Потому что важно не то, с кем спит человек, а какой он по своей сути, какие у него сердце, душа и ум.