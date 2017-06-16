90-килограммовая Анфиса Чехова шокировала поклонников

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова выполнила просьбу поклонников и показала, насколько изменилась её фигура за 2 года. В комментариях к снимку «до и после» она рассказала о том, что помогло ей похудеть.

На фотографии двухлетней давности Чехова запечатлена во время отдыха на Блаи. Она отметила, что снимок был сделан не при самом большом весе Анфисы, когда она весила 90 килограмм. Телеведущая рассказала и о том, что не ставила перед собой цели похудеть, так как не любит ограничивать себя в еде и изнурять себя интенсивными тренировками. По её словам, важным фактором, помогающим сбросить вес, для неё оказалась йога. Чехова отметила, что изменения тела начались после того, как её мышление перестроилось в новое, более положительное русло.

Поклонники с восторгом встретили публикацию, отметив, что Чехова хороша на обоих снимках, и фигура звезды достойна похвал. Они поблагодарили её за пример того, что худеть можно с позитивом. Подписчики Чеховой считают, что самым важным моментом для здоровья является любовь к самому себе и положительные эмоции.