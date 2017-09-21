Бывшая солистка SEREBRO удивила подписчиков своим новым танцем

Певица Полина Фаворская опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое оставило её подписчиков в замешательстве. Она снова бессмысленно танцевала в трусах под музыку, чем заставила волноваться своих поклонников.

Фаворская после объявления о том, что она нашла свой путь личностного развития, не перестаёт шокировать своих фанатов. По началу она радовала их своими философскими публикациями, в которых не только размышляла, но и открывала душу. Затем Полина начала выкладывать в сеть свои откровенные фотографии, что вызвало негативную реакцию подписчиков.

В последнее время певица публикует странные видео, на которых она танцует практически голой. На ней, как правило, надета футболка или толстовка, но отсутствуют юбка, брюки, джинсы или другие виды штанов. Этот факт не ускользнул от внимания подписчиков, и они начали шутить, что Фаворская может создавать коллекцию нижнего белья и продавать его в несколько раз дороже. Многие уверены, что уход из коллектива SEREBRO не пошёл Полине на пользу, поскольку та стала меньше работать, у неё появилась неуверенность в себе и она продолжает питаться остатками от её былой славы.