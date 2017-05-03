Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов порвали не все связи и имеют общий бизнес

СМИ сообщают о том, что бывшая семейная пара в лице Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова порвала не все связи и продолжает владеть общим бизнесом, и на это не повлиял даже развод.

Стало известно о продолжающихся связях между поющей телеведущей Ольгой Бузовой и успешным футболистом Дмитрием Тарасовым. Наблюдая за их словами в адрес друг друга, а также за тем, какие посты на своей странице в Instagram оставляла певица, намекая на то, что новая жена футболиста, мягко говоря, девушка легкого поведения и "содержанка", можно было бы сделать вид, что отношения между ними весьма натянуты. Тем не менее, как сообщают российские интернет-издания, между парой до сих пор существует связь.

Она тянется с 2012 года, когда вместе с родственниками со стороны Ольги Бузовой бывшие супруги учредили предприятие ООО "Фэшн". Генеральным директором в нем числится гражданский муж Анны Бузовой, сестры певицы, Константин Штрыкин, однако доля от производства у всех одинаковая.

Если судить о материальном положении Ольги Бузовой в настоящее время, можно не сомневаться, что проблем с этим у нее нет. Помимо регулярных концертов она также продолжает быть телеведущей проекта "Дом-2", имеет свой бред одежды, а также недавно запустила авторскую криптовалюту BUZcoin. По этой причине, пользователи сети считают, что Бузова могла просто забыть о совместном бизнесе с бывшим мужем Тарасовым.