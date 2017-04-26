Егор Крид получил очень мудрый совет от Нюши

Егор Крид до сих пор придерживается мудрого совета, который в своё время он получил от своей бывшей возлюбленной Нюши.

Известный певец Егор Крид, который раньше встречался с Нюшей, сейчас снимается в шоу «Холостяк» и параллельно строит музыкальную карьеру. В своё время Нюша сказала ему следующее: «Когда ты артист и становишься известным, у тебя появляется аудитория, не стоит забывать о том, за что тебя полюбили». Музыкант до сих пор придерживается этого мудрого принципа в своём творчестве.

Как говорит сам Егор, именно Нюша научила его не увлекаться экспериментами с музыкой, чтобы не рисковать своей карьерой. Хоть сейчас многим зрителям и не нравится творчество Крида, еще больше слушателей влюблены в его музыку.

С того момента, как Егор Крид расстался с Нюшей, прошло несколько лет. Девушка оставила заметный след в сердце артиста. Поклонники не перестают придумывать, как бы могли развиваться отношения молодых людей.

За жизнью молодого музыканта следят миллионы подписчиков в Инстаграме. На прошлой неделе исполнитель выступил в «ВТБ Ледовый дворец» и собрал весь зал.

В прошлом месяце на своём интервью Егор Крид рассказал о своей стычке с мужем Нюши Игорем Сивовым, которая произошла в московском ночном клубе Soho. Одна из фанаток Егора написала Сивову о том, что всё ещё надеется на её воссоединение с её любимым певцом. На что политик отреагировал довольно-таки грубо, заявляя девушке, чтоб она не лезла в его семью. Егор прокомментировал это тем, что не испытывает никаких любовных чувств к Нюше в настоящее время. Однако он считает, что она была его лучшей девушкой и он мог бы построить с ней семью, но в то же время певец отмечает, что он рад за Нюшу и её семью и никакой агрессии к её супругу он не испытывает