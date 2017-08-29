Неудачный наряд показал бесформенность и опущенную грудь Селены Гомес

Накануне в США происходило представление комедийного мультфильма "Монстры на каникулах 3: Море зовёт" (ориг. назв. "Отель Трансильвания 3"), на которой присутствовала Селена Гомес. Ее максимально неудачно подобранный наряд подчеркнул все недостатки фигуры - бесформенность и опущенную грудь.

Не так давно западные СМИ писали о том, как сильно поправилась в весе известная голливудская певица и акриса Селена Гомес. Папарации успели запечатлеть несколько фотографий с ее отдыха, на которых отчетливо видно ее животик и целлюлит в области бедер и ягодиц. В свете этого поклонники певицы считают, что теперь она должна быть более аккуратна в выборе нарядов, чтобы не показывать недостатки фигуры на публике.

Тем не менее, сама Селена Гомес, кажется так не считает. Для недавнего мероприятия в честь знакомства с мультфильмом, в котором ей был отведен голос персонажа Мэйвис, она выбрала короткое платье очень простого фасона. Оно только подчеркнуло ее бесформенность, а также опущенную грудь. К тому же, платье помялось и выглядело не совсем эстетично.