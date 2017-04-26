Светлана Лобода заявила, что дети являются её главной миссией в жизни

Известная певица Светлана Лобода приостановила концертную деятельность в связи с тем, что находится на восьмом месяце беременности. Она также задумалась над тем, что является самым главным в жизни.

Светлана отметила, что она является достаточно свободолюбивым человеком, однако не считает, что двое детей будут её ограничивать и даже наоборот, они дают ей крылья. Певица заявила, что её миссия на земле выполнена и ей есть ради кого жить. В моменты разных жизненных неурядиц она вспоминает глаза своей дочки Евы и ей становится лучше. Лобода отметила, что скоро у неё появится новая пара глаз, о которых она будет думать, заботиться и переживать. Ради ребёнка она будет стараться и никогда не сложит руки.

Светлана заявила, что для человека важно в жизни понимать, кто он и для чего явился в этот мир. Она сама давно знает своё предназначение и поэтому ничто не сможет ограничить её свободу.