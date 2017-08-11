Белла Потёмкина своими публикациями в Instagram разозлила поклонников

Пользователи интернета выразили своё недовольство официальной страницей модельера Беллы Потёмкиной. Их основные претензии касались фотографий с отдыха в различных тёплых странах.

Подписчики не перестают хвалить её за то, что она следит за собой и делает настоящие интересные вещи, а не клоунские наряды. Также неоднократно поклонники отмечали доброту и трудолюбие Потёмкиной. Однако, когда модельер отправилась в отпуск в тёплые страны, в комментариях всё чаще можно было увидеть критику и заявления об отписке.

Причиной подобных заявлений стали фотографии Беллы с курортов. В подобных местах люди ходят в купальных костюмах. Потёмкина не стала исключением и начала публиковать на своей странице в социальных сетях фотографии в купальнике, а также демонстрировать свою фигуру. Подписчики выразили своё недовольство такими публикациями. Они заявили, что им не нравится подобное выпячивание частей тела. Некоторые также отметили, что подобные фотографии не должны публиковаться на официальной странице модельера и для этого лучше завести отдельную. Сама Белла Потёмкина никак не прокомментировала заявление подписчиков.