Звезду 2000-х Наталью Орейро экстренно госпитализировали

Уроженку Уругвая Наталью Орейро, известную россиянам по сериалу "Дикий ангел", в экстренном порядке госпитализировали. Такую информацию передает агентство Unica.

Актриса культового проекта почувствовала себя плохо накануне авиаперелета в Тель-Авив. Из-за сильной слабости она отправилась к медикам, которые диагностировали истощение организма. Наталья Орейро получила рекомендацию основательно отдохнуть после трех недель изнуряющих съемок комедийного фильма Re Loca, который должны завезти в кинотеатры не позднее июля 2018-го.

Знаменитость сообщила журналистам, что отменила свои музыкальные концерты, чтобы поправить здоровье. После назначенного лечения ей стало намного лучше. Наталья Орейра добавила, что теперь следует указаниям докторов, чтобы не допустить подобного в будущем.