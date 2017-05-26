Резидент Comedy Баттл Андрей Жмакин скончался прямо на улице

Андрей Жмакин – участник «Comedy Баттл» 11 апреля скончался прямо на улице из-за сердечной недостаточности.

Это происшествие стало неожиданностью для всех, так как парень никогда не жаловался на здоровье. Ничего не предвещало беды, но на 25-м году жизни сердце Андрея Жмакина внезапно остановилось.

Смерть юмориста стала очень тяжелым ударом для его близких и поклонников.

Медики установили, что Андрей умер в результате сердечной недостаточности. Прямо посреди улицы парню внезапно стало плохо.

Ещё в университете Андрей Жмакин был активным участником КВН. Парень очень преуспел в юмористических проектах и в марте 2018 года выступил на сцене «Comedy Баттл». В последнее время парень работал в Краснодаре ведущим различных мероприятий.

Сейчас все неравнодушные выражают соболезнования его семье. У Андрея осталась маленькая дочь Пелагея, с которой юморист проводил очень много свободного времени и выплачивал алименты её маме – своей бывшей жене, о разводе с которой он рассказывал на своём выступлении в шоу «Открытый микрофон».