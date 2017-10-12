Из-за серьезного недуга Виктория Дайнеко не может набрать вес

Известная певица Виктория Дайнеко рассказала, что из-за серьезного недуга не может набрать вес. В комментариях под одной из последних фотографий в Instagram поклонники назвали ее "анорексичкой", в связи с чем она решила все объяснить.

Виктория Дайнеко по своей физиологии очень стройная и никогда не страдала из-за лишнего веса. Скорее напротив, для нее это больше проблема, набор массы. В обычной жизни она старается придерживаться веса, который является для нее идеальным, это около 52-54 килограмм. Тем не менее, недавно на своей личной странице в Instagram она поделилась, что в последнее время для нее это стало особенно тяжело. Сейчас певица весит 48 килограмм.

Виктория Дайнеко объясняет, что виной всему ее непереносимость глютена. Под этим понятием подразумевается, что у нее аллергия на определенный вид белка, который содержится в большинстве злаковых культур, таких как пшеница, овес или ячмень. Однако именно эти продукты являются наиболее качественными для набора веса. Из-за этого недуга исполнительница и не может набрать вес.