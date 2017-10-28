Соцсети критикуют ведущую Марину Ким за слишком вульгарный снимок

Подписчики телеведущей Марины Ким с "Первого канала" резко критикуют её за публикацию излишне вульгального снимка. Откровенную фотографию 34-летняя журналистка недавно разместила на своей странице в Instagram.

Мама двоих детей решила поймать момент весеннего тепла и сфотографировалась топлесс на фоне природы. Из одежды на Марине Ким лишь черные трусики. Стоит отметить, что наиболее пикантные места на груди и попе скрыты рисованными ромашками. В описании она пишет: "Ромашки спрятались… А как у вас там с лютиками?".

Однако большинству пользователей настрой Марины Ким пришелся не по вкусу. Они отметили, что такая откровенность вредят её медийному имиджу ведущей передового федерального телеканала. Комментаторы считают, что поведение мамы может пойти во вред её маленьким дочерям - трехлетней Бриане и полугодовалой Дарине.

Ранее Марина Ким не блистала перед подписчиками обнаженными частями тела. Из-за этого эксперимента поклонники даже предположили, что страницу знаменитости могли взломать хакеры. Однако теория не подтвердилась. Тогда нападки возобновились с новой силой. Кое-кто заявил, что таким образом Марина Ким привлекает к себе мужчин для новых отношений.