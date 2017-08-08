В сети высмеяли Бритни Спирс за "голое" микроплатье

В сети высмеяли известную певицу Бритни Спирс за "голое" микроплатье. 36-летняя знаменитость, кажется, по-прежнему считает себя молодой и стройной, однако из-за нового образа на публике ее прозвали потускневшим секс-символом.

В сети снова обсуждают образ Бритни Спирс, в котором она недавно появилась на публике. Хейтеры полностью раскритиковали вкус певицы и уже внесли фотографии с мероприятия, на которых она запечатлена, в образную папку с ее самыми неудачными образами. Между тем, смелость Спирс может только удивлять, ведь несмотря на многие случаи, в ходе которых ее выбор одежды осуждали, она остается себе неизменной.

Для нового образа исполнительница выбрала "голое" микроплатье серебристого цвета и туфли в тон. Наряд выдался действительно очень откровенным, ведь платье имело много вырезов. К тому же, оно закрывало лишь малую часть тела Бритни Спирс. СМИ считают, что она хотела показать свою свежесть и позитивный настрой, однако принять такое решение смогли не многие. Некоторые даже написали, что у певицы есть лишний жирок, хотя на самом деле сложно так утверждать. Она не кажется худышкой, однако из-за занятий спортом выглядит очень подтянуто и бодро.