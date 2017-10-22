Инсайдер рассказал о раздельной жизни Виктории и Дэвида Бекхэм. По его словам, в этой семье все не так гладко, как может казаться. Возможную причину он видит в том, футболист уже закончил свою карьеру, а основательница бренда на пике популярности.

Стало известно больше об отношениях между английским футболистом Дэвидом Бекхэмом и бизнесвумен, а также его законной супругой Викторией. Информацию в СМИ передал человек, близкий к этой семье. Он говорит, что многие журналисты в своих новостях часто называют брак Бекхэмов чуть ли не идеальным, однако это далеко не так. Супруги узаконили его в 1999 году и за это время, естественно, уже пережили конфетно-букетный период. Сейчас их жизнь больше напоминает раздельную.

По словам источника, у Виктории и Дэвида Бекхэм есть загородный дом, в котором они часто проводят время. Этот дом большой и имеет два отдельных крыла. Таким образом, даже когда пара вместе, она одновременно находится раздельно. Тем не менее, инсайдер не считает это чем-то плохим или рушащим их семью. Он говорит, что такая практика может быть полезна для тех пар, которые живут вместе уже достаточно долго.