Пугачева поддержала мнение Козловского о россиянах

Российская примадонна Алла Пугачева поддержала негативное мнение Данилы Козловского. Ранее Данила обвинил россиян в хамстве и злобе.

Данила Козловский недавно презентовал трейлер к своему фильму «Тренер». Большинству россиянам он не очень понравился. Вследствие этого, Даниле пришлось читать огромное количество плохих комментариев. В свою защиту он сказал, что в России одно хамство и злоба, и те кто захотят испортить что-то, они это сделают без каких-либо проблем. Актер и режиссер отметил, что никогда не будет прислушиваться к негативным комментариям в его адрес.

Примадонна России Алла Пугачева решила поддержать Данилу Козловского и приняла решение прийти на премьеру его нового фильма. Премьера фильма состоялась сегодня. Туда также были приглашены: Максим Галкин, Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Однако, Юрий Лоза не поддержал Козловского в обвинении жителей России в хамстве и злобе.