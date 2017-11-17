Юная дочь Сильвестра Сталлоне показалась миру в откровенной фотосессии

Систин Сталлоне, 20-летняя дочка голливудского режиссера и актера Сильвестра Сталлоне, показала свои формы в откровенной фотосессии. Снимки появились на странице девушки в Instagram.

Систин Сталлоне позировала в квартире на Манхэттене. На кадрах она демонстрирует свое стройное тело, обнажив плоский живот. Верхнюю половину тела прикрывает лишь бюстгальтер, а нижняя одета в темные брюки и высокие боссоножки под тон. Едва заметный макияж и свободно развевающиеся волосы дополнили образ девушки из Нью-Йорка.

Публикация Систин Сталлоне набрала множество положительных отметок в социальной сети. Пользователи похвалили её за атлетичную стройность и красоту. Стоит отметить, что Систин является второй дочерью Сильвестра Сталлоне от модели Дженнифер Флавин.