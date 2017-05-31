Анна Седокова поделилась с Instagram любовью к бывшему партнеру

Певица Анна Седокова рассказала подписчикам о своих теплых чувствах с бывшим молодым человеком. Откровенный пост она опубликовала в Instagram.

Знаменитость является матерью троих детей, которых воспитывает одна. Она родила двух дочерей Монику и Алину. А с недавних пор растит ещё и сынишку Гектора. Стоит отметить, что все дети рождены от разных отцов.

В социальной сети Анна Седокова с недавних пор занялась публицистикой на сексуальную тематику. В этот раз она пишет о лучшем сексе. При этом подчеркивает, что ориентируется исключительно на свой опыт, поэтому призывает подписчиков делиться собственными знаниями. Она пишет, что в своем исследовании первое место отдала бывшему партнеру, которого до сих пор любит. Анна Седокова поинтересовалась, с кем у него был самый лучший сексуальный опыт. Тот ответил, что именно с ней. После этих слов исполнительница почувствовала прилив тепла.

В комментариях некоторые поклонники усомнились в сексуальной продвинутости Анны Седоковой. Критики отмечают, что с крепкими отношениями у неё не сложилось. А мать одиночка - не очень хороший пример для подражания.