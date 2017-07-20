В соцсети Викторию Романец высмеяли за новые сапоги

Экс-участницу телевизионного реалити шоу "Дом-2" Викторию Романец подняли на смех в социальной сети из-за её новых красных сапог. Выложив очередное видео в Instgram, она в очередной раз получила обвинение в отсутствии вкуса.

Недавно Виктория Романец получила из Италии очень модные, по её мнению, сапожки от бренда Воларе. На своей странице она пишет, что обувь создана эксклюзивно для неё из флорентийской телячьей кожи. Итальянские мастера выполнили заказ вручную. Знаменитости больше всего нравится комфортная колодка и мягкость основного материала. Она добавила, что очень любит и ценит эксклюзивные предметы.

Однако большинство пользователей не разделили её энтузиазма относительно покупки. Многие комментаторы пишут, что Виктория Романец решительно не разбирается в моде и в попытке угнаться за трендами лишь уводит себя в сторону безвкусных вещей. Они призвали автора смириться с отсутсвием стиля и перестать "позориться" публично.

Сами сапожки также подверглись критике. Девушки в комментариях отметили, что никогда бы не отправились гулять в подобной обуви, которая по формату не очень подходит и для осени, и для летней поры. Кое-кто даже сравнил сапоги с лаптями.