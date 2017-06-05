Баба Яга станцевала под песню Ольги Бузовой

В Сети появилась пародия на песню российской певицы Ольги Бузовой «Мало половин». Новая вариация музыкальной композиции была опубликована на странице блогера Бабы Яги.

Персонаж славянских преданий последнее время набирает популярность на просторах интернета, привлекая к себе всё больше внимания. На странице Бабы-Яги в Instagram появляются фотографии и видеозаписи понятные современному человеку, а зачастую высмеивающие поведение современного общества. В этот раз объектом для пародии для блогера послужила песня Ольги Бузовой.

Однако часть припева была изменена на «Мой валокордин», при произнесении которых Баба Яга держит в руках лекарство и стакан, в который отмеряет капли средства. В начале видеозаписи появляется надпись, гласящая «Опять Бузова?», после чего зрители могут наблюдать танцующую бабушку со спины. Поклонники блогера позитивно встретили видеозапись, в большинстве комментариев встречается слово «огонь». Ольга Бузова пока никак не прокомментировала видеозапись.