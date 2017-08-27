Фанаты обнаружили у Бузовой психическое расстройство с раздвоением личности

Фанаты обнаружили у известной певицы, а также телеведущей Ольги Бузовой психическое расстройство с раздвоением личности. Многие такую ситуацию назвали вполне нормальной, так как многие наслышаны о насыщенном графике знаменитости.

В сети появился видеоролик с участием Ольги Бузовой, которого она пока не выставляла на своих официальных страницах социальных сетей. К слову сказать, участвует в нем только она одна. Вернее, не одна, а две Ольги Бузовой. Одна в роли телеведущей задает вопросы, которые часто беспокоят поклонников. Например, она спрашивает, почему певица часто выкладывает публикации со своими собаками и обрабатывает ли она фотографии в фотошопе. Другая же Бузова отвечает на вопросы и поет свои популярные композиции.

Естественно, все пользователи сети поняли, что данный видеоролик - просто фокус фотошопа. Тем не менее, многие не устояли и все же пошутили про то, что у знаменитости психическое расстройство с раздвоением личности. Другие же заключили, что такой вариант вполне себе возможен, ведь у Ольги Бузовой очень напряженный график работы и почти нет отдыха.