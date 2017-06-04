Алена Водонаева спасается от старости улитками

Хотя экс-участница скандальной телестройки "Дом-2" Алена Водонаева еще совсем молода, она уже спасается от старости улитками. В настоящее время она находится на отдыхе в Сочи и проходит много полезных спа-процедур.

В своем профиле фотохостинга Instagram популярная модель Алена Водонаева позволяет своим подписчикам следить за тем, как протекает ее отдых в городе Сочи. Знаменитость остановилась вместе с сыном в отеле знаменитого курорта на Черном море Красная Поляна. Она рассказала, как ей нравится здешний чистый воздух и прекрасные пейзажи. По ее словам, именно в таких местах на планете есть жизнь, чего не скажешь о российской столице, в которой чувствуешь себя "мышью в бетонной коробке".

Между тем, Алена Водонаева хочет взять все самое лучшее от отдыха и не пренебрегает спа-процедурами. Она рассказала, что от старости ей предложили бороться с помощью улиток. В своем профиле фотосервиса она уже опубликовала несколько постов, запечатляющих процедуру. Тем не менее, не все пользователи сети поддержали модель в ее начинаниях. Многие отметили, что через такую процедуру можно подхватить инфекцию.