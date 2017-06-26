49-летняя Эвелина Блёданс впервые почувствовала усталость

Известная актриса Эвелина Блёданс всегда выглядит подтянутой и цветущей, несмотря на свои годы. Однако недавно знаменитость призналась, что всё-таки почувствовала усталость.

«Сегодня вдруг поняла, что это… Хожу, как сомнамбула. Ни мысли, ни тело не могу толком контролировать», - отметила Блёданс в Instagram. Актриса подчеркнула, что много занималась спортом, а также вместе с детьми играла до полуночи. Однако это стандартный для неё режим, поэтому причин усталости знаменитость не понимает.

Интернет-пользователи отметили, что Блёданс всё-таки слишком много занимается. Ранее учёные доказали – люди не способны правильно оценивать свою физическую активность. Это сработало и в случае с популярной актрисой. Подписчики посоветовали ей переложить часть задач на «крепкое мужское плечо».