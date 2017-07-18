Беременная Мария Адоевцева решилась на расставание с супругом‍

Беременная экс-участница шоу "Дом-2" Мария Адоевцева решилась на расставание с супругом‍. Вместе с детьми она едет в Одессу к бабушке, а избранник Михаил в одиночестве дожидается их дома.

Еще в прошлом году фотограф и бывшая участница телепрограммы "Дом-2" Мария Адоевцева обвенчалась с возлюбленным Михаилом. Теперь супруги вместе воспитывают двоих девочек от разных браков, однако из-за сходства в возрасте они хорошо поладили. К тому же, через какое-то время Адоевцева родит мужу еще одного ребенка.

День назад она решилась на расставание с супругом‍, чтобы вместе с детьми на весенние праздники повидать свою бабушку, которая проживает в Одессе. Переживания о том, как будет тосковать без Михаила, она описала в своем профиле Instagram. Тем не менее, беременная фотограф признается, что ей уже просто необходимо подышать морским воздухом и отдохнуть от недавнего переезда. Не так давно СМИ сообщали о том, что семья Адоевцевой приобрела собственную квартиру и делала там ремонт. Это, а также протекающая беременность утомили ее, поэтому она решилась на отпуск.