"Прижигаю каленым железом": Ургант рассказал о воспитании дочерей‍

Известный ведущий развлекательных телепрограмм Иван Ургант рассказал о воспитании дочерей‍. По его словам, с детьми он очень близок, но "прижигает каленым железом", если они проявляют неуместную гордость по поводу его популярности.

Иван Ургант дал интервью для одного из отечественных интернет-изданий, в ходе которого поделился, как справляется с воспитанием дочерей. Телеведущий женат на Наталье Кикнадзе, и вместе они уже больше десяти лет. От ее первого брака шоумен воспитывает 18-летнюю Эрику, а также двоих родных дочерей: десятилетнюю Нину и трехлетнюю Валерию.

Ургант делится, что с каждой из девочек у него хорошие отношения, ведь он старается участвовать в их личной жизни. С маленькой Валерией он регулярно смотрит ее любимый мультфильм "Свинка Пеппа". Телеведущий даже выбрал себе в нем любимого героя, Джорджа, ссылаясь на его возможную адекватность поведения в будущем, чего он не может сказать о других персонажах. Средняя дочь Нина сейчас увлекается книгами о Гарри Поттере, и Иван Ургант поддерживает ее начинания.

Отвечая на вопросы о своей популярности, ведущий "Вечернего Урганта" признается, что и его дочери понимают это и порой даже начинают проявлять из-за этого неуместную гордость, однако он решительно пресекает такие попытки и, образно говоря, "прижигает каленым железом".