Нюша развеяла мифы о беременности новым фото в облегающем платье

Российская исполнительница Нюша опровергла все слухи о своей беременности одной фотографией. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок в светлом облегающем наряде.

На опубликованном кадре певица позирует в студии на фоне полотна. На ней розовые туфли и короткое светло-розовое платье, отлично подчеркивающие её талию и бедра. В описании Нюша пишет: "Вспомнила что ещё может разбудить меня за 2 секунды - аромат ванильного круассана с корицей. Кое-кто балует меня иногда. И вот мы уже снимаем". Один из поклонников считает, что Нюша готовит фанатам новый фотосет.

Стоит отметить, что на фотографии живот знаменитости совершенно плоский, что рушит предположения о её пикантном положении. С другой стороны, фото сделано под прямым углом, что позволяет скрыть определенную выпуклость. Ранее очевидцы выложили в Интернет фотографии с концерта Нюши, на которых живот имеет специфические формы. Её также встретили в центре планирования семьи, что также подпитало слухи.

Поклонники начали уличать Нюшу в беременности вскоре после её свадьбы с Игорем Сивовым. Церемония состоялась летом 2017 года на Мальдивах. Гостями мероприятия стал очень ограниченный круг людей.