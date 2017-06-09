Брэдли Купер и Ирина Шейк отправились в романтическое путешествие

Одна из самых красивых знаменитых пар Брэдли Купер и Ирина Шейк решили укрепить свои отношения и отправились вдвоем в романтическое путешествие. На днях папарацци застали звезд при вылете из аэропорта Лос-Анджелеса.

Сообщается, что Брэдли Купер и Ирина Шейк выглядели так же влюблены, как и до рождения их совместной дочери Леи. Пара держалась за руки и прикрывала лица от назойливых папарацци. Как удалось узнать местным журналистам, актер и модель решили вместе отправиться в романтическое путешествие, однако страну для своего отдыха сообщать не стали.

Напомним, что пара начала свои романтические отношения в 2015 году, после того, как Ирина Шейк рассталась с форвардом «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. Спустя два года в марте манекенщица родила первенца.