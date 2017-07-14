Из-за цвета кожи‍ Приянка Чопра в Голливуде часто подвергалась травле

Известная актриса Приянка Чопра рассказала, что в Голливуде часто подвергалась травле из-за цвета кожи. До сих пор всем казалось, что как актриса она весьма востребована, однако она сама опровергла это, рассказав, что раньше ей довольно часто отказывали в ролях.

Как показывает опыт, не всегда истории людей, которые пробили себе путь в Голливуде, оказываются приятными. На днях популярная акриса Приянка Чопра рассказала, из-за чего подвергалась травле в шоу-бизнесе. Примечательно, что очень часто ей отказывал в ролях из-за цвета кожи. 35-летняя актриса рассказала о реальных случаях, которые с ней происходили.

Так, Чопра поделилась, что однажды ей отказали в пробах на роль в фильме из-за того, что она является уроженкой Индии. Так, ей тонко намекнули, что ее "физиология" не соответствует тому, какую актрису они ищут. Кроме того, Приянка Чопра уверенно заявляет, что в Голливуде существует прямая дискриминация женщин. Так, популярным актерам-мужчинам платят в пять раз больше, чем женщинам того же профессионального уровня.