Известная российская певица Светлана Лобода рассказала, почему хранила в тайне вторую беременность‍. Сразу после громкого заявления она отправилась в Лос-Анджелес вместе с дочерью Евангелиной и находится там до сих пор.

СМИ передают слова популярной исполнительницы Светланы Лободы, которая уже через несколько месяцев во второй раз станет мамой. Свое чадо она в шутку называет "кенгуренок" и рассказывает, почему сразу не хотела рассказывать на всю страну о том, что беременна вновь. Певица делится, что знаменитости часто хотят скрыть свою личную жизнь, так как остальные факты от глаз общественности защитить почти невозможно. Поэтому, объясняет Лобода, она хотела, чтобы о второй беременности не знали еще максимально долго. Сделать это, к слову, у нее получилось - все были шокированы ее заявлением о том, что она находится вот уже не седьмом месяце.

Светлана Лобода рассказала, что ей было даже смешно, когда подписчики в комментариях гадали, что же случилось с ее фигурой. Известно, что во время беременности тело женщины меняется, и это было наглядно видно на примере певицы, ведь по натуре она была худощавая. Между тем, как она рассказывает сама, всем было легче предположить, что она потратилась на очередную дорогостоящую пластическую операцию, чем подумать о том, что она находится в интересном положении.