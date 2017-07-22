Майя Донцова из "Дом-2" переживает, что Алексей Купин уехал вовсе не в Египет

Участница скандальной телестройки "Дом-2" Майя Донцова переживает, что ее возлюбленный Алексей Купин уехал вовсе не в Египет. Девушка переживает, что он просто пытается ее проучить и не выходит на связь, однако на самом деле находится в России.

Несколько дней назад две участницы шоу "Дом-2" Марина Африкантова и Майя Донцова подняли настоящую панику насчет своих бойфрендов. Друзья по проекту Роман Капаклы и Алексей Купин сказали своим девушкам, что отправляются отдыхать в Египет. Какое-то время от них не было никаких новостей, поэтому участницы шоу не на шутку задумались о том, что с ними могло что-то случиться, однако после глубоких раздумий Донцова заявила, что парни, скорее всего, уехали вовсе не в Египет.

Поразмышляв о событиях, которые происходили до того, как молодые люди уехали, Майя Донцова поняла, что ее возлюбленный Алексей Купин так и не показал ей своего билета. Таким образом, подтверждения, что он отправился именно туда, нет. Свои переживания она выразила в одном из постов в фотосервисе Instagram, и ее поклонники стали горячо обсуждать эту теорию, сходясь во мнении, что Купин, скорее всего, отдыхает на Черном море.