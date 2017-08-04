Фанатам Волочковой надоели "странные" снимки балерины

Фанаты Волочковой обсмеяли фото балерины в простыне. Кроме этого, фолловеры уверены, что балерина употребляет большое количество алкоголя.

В социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фото с надписью: «Домашнее утро. Венеция». Балерина хотела пожелать всем своим подписчикам доброго утра. Но, фанаты Анастасии нашли к чему придраться. Кроме взаимного пожелания «с добрым утром», танцовщице пришлось прочитать большое количество негативных комментариев. Подписчики Волочковой заметили, что у женщины были грязные волосы и для начала нужно было расчесаться, других возмутило то, что под одеялом у балерины ничего не было, а некоторые и вовсе обвинили танцовщицу в чрезмерном употреблении алкоголя, так как на фото у женщины было сильно опухшее лицо.

Анастасия Волочкова не обращает внимание на данного рода комментарии и продолжает публиковать различные откровенные фотографии. Фанаты уже привыкли к столь странным снимкам, но этот на их взгляд «самый странный».