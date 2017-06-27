"Не хочу химичить": 50-летняя Валерия планирует родить без ЭКО

50-летняя певица Валерия планирует самостоятельно родить ребенка для Пригожина. Напомним, что в 2014 году Валерия потеряла малыша на раннем этапе беременности.

Певице в этом месяце исполнится 50 лет. На вид Валерия выглядит далеко не на свои годы. У женщины уже есть трое детей, которые были рождены в первом браке от продюсера Александра Шульгина.

Уже около 14 лет российская певица состоит в отношениях с продюсером Иосифом Пригожиным. Детей от нового мужа у Валерии нет, в 2014 году певица потеряла ребенка на ранних сроках беременности. Выкидыш произошёл из-за антибиотиков, которые она принимала, чтобы победить инфекционное заболевание.

Не смотря на свой возраст, Валерия хочет родить малыша своими силами, не прибегая к новым медицинским технологиям. Женщина заявила, что вновь хочет почувствовать все прелести беременности.

«Я не хочу химичить. Если Бог даст, то будет приятный сюрприз»,- говорит звезда.

Также Валерия поведала всем о своём возлюбленном. Она говорила о том, что Иосиф позволяет ей развиваться и иметь свою точку зрения, а в браке с Александром такого не было. Паре очень комфортно друг с другом.