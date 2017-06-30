Лисовская из "Дома-2" обвинила экс-священника в сумасшествии после слива в Сеть их секс-фото

Любовница попа из "Дома-2" Вальтера Соломенцева, экс-участница телестройки Олеся Лисовская, решила прокомментировать слив ее секс-фото в Сеть. Она считает, что Соломенцев просто сошел с ума и отметила, что заявила на него в полицию.

Как стало известно, не так давно Соломенцев распространил в Сети интимные кадры с бывшей возлюбленной Олесей Лисовской, при этом подписал каждый опубликованный снимок. Он яро уверяет, что на каждом из кадров запечатлена именно эта девушка, что она сама и не отрицает.

Лисовская решила прокомментировать данный инцидент и отметила, что раньше всегда боялась, что он выкинет что-то подобное, однако теперь она ничего не боится. Она считает, что Соломенцев окончательно сошел с ума, если позволяет себе подобное. Больше всего девушка переживает, как на скандал отреагируют ее родители, ведь мама сейчас болеет и она не хотела бы подобное видеть в Сети о своей дочери.

Лисовская отметила, что обратилась в полицию за помощью, так как не знает, что ей еще сделать, чтобы экс-священник от нее отвязался. По словам девушки, Вальтер больше не сможет ее сломать и она никогда к нему не вернется.