Ведущая передачи "Ревизорро" Елена Летучая рассказала, что отмечает день рождения дважды в году

Ведущая телепередачи «Ревизорро» Елена Летучая сейчас находится в поездке в Японии. Она опубликовала видеоролик, на котором отмечает свой второй день рождения в году.

На видеозаписи видно, что Елена отдыхает в одном из ресторанов Токио. Она пробует различные блюда восточной кухни, а в конце ролика она получает торт под поздравительную песню «Happy Birthday». В тексте публикации она решила предупредить тех, кто будет говорить о том, что день рождения телеведущая празднует 5 декабря, а не 11 апреля. Елена отметила, что торжественный праздник она отмечает дважды в году, однако не раскрыла тайны о том, что послужило этому причиной. Она поблагодарила всех тех, кто находится с ней рядом, и сделала особый акцент на своём муже Юрии Анашенкове, которому всё расскажет лично.

Поклонники с восхищением встретили видеозапись, поздравив Елену со вторым днём рождения. Многие отметили то, что путешествие телеведущей по Японии проходит очень ярко, что дарит многим её поклонникам положительные эмоции.